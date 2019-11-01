» نعمة أم نقمة.. في الـ 34 ومظهره طفل في السادسة

01 نوفمبر 2019 - 12:06 م

يبحث الجميع عن المنتجات والوصفات التي تبقيهم دون تقدم في السن مهما تكلفت من أموال، وفي النهاية يجد البعض أنفسهم أمام أبواب العمليات كحل أخير للوصول إلي حلم البشرية" الشباب الدائم".

إلا أن في حالة" تشو شنكغاي" الرجل الصيني الذي يبلغ من العمر 34 عاما إلا أن أعضائه توقفت عن النمو عند 6 سنوات يعتبرها نقمة لأنه لا يستطيع أن يمارس حياته بصورة طبيعية كالآخرين.

ويقول والده : إنه بعد أن تعرض إلي الإصابة برأسه وهو في السادسة من عمره عاني من حمي أقعدته الفراش لمدة 3 أيام ، واكتشف العلماء أنه لديه تجلط دم في رأسه وتم عمل عملية له لإزالته، وبد الطفل طبيعيا بعد ذلك إلا أنه وهو في التاسعة من عمره لاحظت أسرته أن الأطفال من حوله ينمون وهو لا ينمو .

وحاول والده معرفة السبب من خلال زيارته للمستشفي الإقليمي وتم إجراء فحوصات طبية عليه، وأبلغهم الأطباء أن الغدة النخامية متضررة وهي السبب وراء عدم نموه، ويشعر تشو بالحزن لأنه لم يتمكن من الزواج وإنجاب أطفال مثل أصدقائه.