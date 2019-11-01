» سر اختيار العرائس لفستان الزفاف الأبيض

01 نوفمبر 2019 - 11:25 ص

كانت العرائس ترتدي فساتين الزفاف بألوان زاهية منذ بداية القرن التاسع عشر، حتى عام 1840 الذي شهد حدثا فارقا في هذه العادة.

وكان اللون الأبيض مرتبط بالثروة في القرن التاسع عشر؛ ما دفع الملكة فيكتوريا لاختيار ثوب زفاف أبيض؛ حسبما ذكرت صحيفة "الكويتية".

فيما ذكرت المؤرخة جوليا، أن الملكة فيكتوريا أول من ارتدرت فستان زفاف أبيض؛ لكنها جلعت هذا اللون يحظى بشعبية كبيرة؛ بعد حفل زفافها؛ حيث أصبح الدانتيل الأبيض واحدا من أهم الاتجاهات العالمية في ملابس الزفاف.

وعى الرغم من هذا التقليد الغربي الطويل؛ إلا أن الكثير من العرائستخلت عن اللون الأبيض لصالح الألوان الفريدة.