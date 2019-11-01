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رانيا يوسف.. سأتزوج هذا الرجل

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

متابعات - أمينة عبد العال

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السوشيال ميديا

رانيا يوسف

مهرجان القاهرة السينمائي

أعلنت الفنانة رانيا يوسف أنها عانت من سوء الحظ في  زيجاتها السابقة لافتة إلي أنها لم تيأس من العثور علي زوج مناسب شريطة أن يمتاز بالرحمة مع كلا من حوله، ومؤكدة أن هذه هي الصفة التي تبحث عنها في الرجل الذي ستتزوجه.

في سياق متصل قالت رانيا في حوار صحفي أن أصعب المواقف التي واجهتها في حياتها هي يوم ارتدائها الفستان الذي أثار السوشيال ميديا، في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الماضية، لافتة إلي أن السوشيال ميديا أفسدت حياة الجميع وجعلتهم بلا خصوصية .


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