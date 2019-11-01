رئيس وزراء قطر الأسبق يبعث بهذه الرسالة لدول "مجلس التعاون"

01 نوفمبر 2019 - 10:49 ص

حذر رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، من ضياع فرصة مهمة قد لا تكرر، لتدشين حوار بين إيران، ومجلس التعاون الخليجي، مشددا على ضرورة الاستفادة منها.

وكتب بن جاسم في تغريدة نشرها على موقت التواصل الجتماعي "تويتر":"كما نسمع من إيران لدول المجلس لبدء حوار جاد تحت مظلة الأمم المتحدة، وأنا أعتقد أن هذه فرصة مهمة يجب مناقشتها بكل مسئولية من دول المجلس".

وشدد رئيس الوزراء القطري الأسبقع لى ضرورة أن :" يضع الطرفان على الطاولة كل مخاوفهما بشكل واضح بغية الوصول إلى تفاهم واتفاق يطبع الوضع المتأزم في الخليج على الأقل من قبل أهله".