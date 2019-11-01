اتفاقية توأمة بين الأهلى وإنتر ميلان الإيطالى

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إنتر ميلان

يصل وفد نادى إنتر ميلان الإيطالى، إلى القاهرة الشهر المقبل، استعدادًا لزيارة النادي الأهلى وعمل توأمة بين الناديين، بعد الدراسات التى تمت دراستها الفترة الماضية، لنقل الخبرات بين كلا الطرفين.  

يأتى ذلك فى إطار خطة مجلس الإدارة برئاسة الخطيب، لبحث سبل التعاون مع العديد من الأندية الأوربية والاستفادة من الخبرات التى يتمتعون بها فى مختلف المجالات.

كما يخطط الأهلى أيضا لعمل اتفاقية مع نادى يوفنتوس الإيطالى، وسيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة بعد الانتهاء من بنود التعاقد.  

 


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