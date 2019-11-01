  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:42 م
بحث متقدم
صلاح

تقارير.. «صلاح» مطلوب في ريال مدريد

أرشيفية

علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان

الشيخ الشعراوي

"وصفته بالتطرف".. إعلامية شهيرة تهاجم الشيخ الشعراوي

من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

ارشيف

ظهور السيدات تحكيمًا بأمم أفريقيا للشباب

كلب

حكم تربية الكلاب في البيت..الإفتاء ترد

محمد بن سلمان

المبعوث الأممي لليمن: دعم ولي العهد السعودي لا يقدر بثمن

صلاح

عنصرية جديدة ضد "صلاح"

أبو بكر البغدادي

اعتقال الخادم الخاص للبغدادي

كنيسة مصرية

تفاصيل حريق كنيسة مارجرجس بشبرا

لهذا السبب.. "ترامب" يغير محل إقامته

الحياة السياسية

ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغير محل إقامته

وكالات - الدويني فولى

أخبار متعلقة
#

السكة الحديد تعتذر عن تأخير قطارات.. لهذا السبب

#

رسالة من الملك سلمان لـ"أدروغان"..لهذا السبب

#

صادم.. انتحار طالب بقنا لهذا السبب

#

معركة تكسير عظام بين «ترامب» و«بايدن»

ترامب

تنفيذ

محل

فلوريدا

إقامة

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغيير محل إقامته من منزله بعمارة "ترامب تاور" بنيويورك إلى منتجه "بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وفسر الرئيس الأمريكي سبب ذلك القرار قائلا:  "على الرغم من أننى أدفع ملايين الدولارات للضرائب، إلا أن بعض الزعماء السياسيين يعاملوني معاملة سيئة، فأنا مضطر لذلك، لكن فى نهاية الأمر سيكون الأفضل للجميع.

وأضاف فى تدوينه على "تويتر"، سأجعل أنا وعائلتى من منتجع بالم بيتش بولاية فلوريدا مقر إقامتنا الدائم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان
» نتائج بطولة الجمهورية "موتور فيستيفال" 2019
» خسائر فادحة بـ "كاليفورنيا" بسبب الرياح
» المالية:آليات جديدة لضمان الحوكمة ومنع الاحتكار
» ارتفاع ملحوظ بأسعار السلع بلبنان
» تعرف علي الفوائد السحرية للبصل الأبيض والأحمر
» إعانة حكومية تتسبب في مقتل 19 مزارعا
» الزمالك يواصل تدريباته بمعسكر 6 أكتوبر
» نعمة أم نقمة.. في الـ 34 ومظهره طفل في السادسة
» سر اختيار العرائس لفستان الزفاف الأبيض
» مني الشاذلي تتهم "درة" بالقتل علي الهواء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:11 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه