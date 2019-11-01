14 مليون دولار .. منحة صينية لدولة عربية

01 نوفمبر 2019 - 09:14 ص

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية مع السفارة الصينية اتفاقية منحة بقيمة 100مليون" يوان"أي ما يعادل 14 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية ومساعدات إنسانية .

وأعلن نجيب العوج وزير التخطيط اليمني في تصريحات صحفية،تقدير بلاده لدعم الصين منذ سنوات طويلة خاصة في مشروعات البنية التحتية والتعليم والطاقة والنقل والتبادل التجاري والاستثمارات المختلفة في كافة المجالات.

وأشار الوزير إلي أن موقع اليمن المتميز يؤهلها لتساهم في نجاح مشروع طريق التحرير والذي تم توقيع اتفاقية خاصة بالشراكة في إبريل الماضي لتعزيز العلاقات بين القطاعين الخاص والعام.