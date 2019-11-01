بشار : من أجل مصلحة سوريا لن أقابل أردوغان

كشف الرئيس السوري، بشار الأسد، عن عدم رغبته بمقابلة أي شخص من منظومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحًا أن من أجل مصلحة الوطن علينا القيام بمثل هذه المهام .





وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، أمس الخميس، زعم "الأسد" أن "أردوغان يمارس الزعرنة السياسية على أوسع نطاق وأنا قمت بعملية توصيف له".

وأضاف في مقابلته أن "الشعب التركي جار ويوجد بيننا تاريخ مشترك بغض النظر إذا كان هذا التاريخ سيئا أم جيدا أم متنوعا".

وأوضح الرئيس السوري "الجيش التركي في البداية كان على اتفاق مع الجيش السوري إلى أن انقلب عليه أردوغان، وعلينا أن لا نحول تركيا إلى عدو، وذلك بالتنسيق مع روسيا وإيران".

وأشار الأسد إلى أن "أردوغان يحاول أن يظهر وكأنه "صاحب قرار"، ولكنه "وكيل أمريكي في هذه الحرب"، بحسب قوله .