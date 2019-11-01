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الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفي

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قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس الخريفي مستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل، على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار الى أن درجات الحرارة ستكون في معدلاتها الطبيعية طول فترات النهار، وتميل إلى البرودة في الساعات المتأخرة من الليل، وتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، ناصحًا بارتداء الملابس الخريفية.

واوضح أن المدن الساحلية الغربية من الممكن أن تشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد المقبل، لن تؤثر على أي أنشطة يومية، خاصة في مناطق الإٍسكندرية والسلوم ومطروح وسيدي براني.


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