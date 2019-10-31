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أبو شقة: هذا الأمر أخطر من الإرهاب على مصر

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المستشار أبو شقة
المستشار أبو شقة

المصريون ـ متابعات

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أبو شقة: لا مكان لمن يشكك في الحزب

أكد بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد، إن الزيادة السكنية أخطر من الإرهاب تلتهم النمو الاقتصادي.
وأضاف أبو شقة، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن عدد سكان مصر ارتفع إلى 110 مليون مواطن، والزيادة السنوية 2.750 مليون شخص.
وتابع بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد، أنه يجب اللجوء إلى المتخصصين لحل الأزمة السكانية، موضحا أن هناك لجنة متخصصة في الوفد لمواجهة المشكلة السكانية.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد أن صلابة الشعب المصري وتضامنه مع زعامته يؤكد أن المصريين يستطيعون تحقيق المعجزات، حيث خرج 33 مليون مصري في 30 يونيو 2013 من أجل حماية الدولة المصرية يؤكد أن هذا الشعب بتاريخه عظيم.


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