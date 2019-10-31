"القومي للاتصالات" يفرض غرامة كبرى على "WE"

31 أكتوبر 2019 - 10:10 م

وقّع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غرامة 12 مليون جنيه على شركة WE للمحمول، وذلك لحدوث أعطال جسيمة بالشبكة الخاصة بشركة المحمول، أثرت على خدمات الاتصالات لعدة ساعات على قطاع من عملاء الشركة في عدد من المناطق، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، ويعد ذلك أعطالًا جسيمة ومخالفة للتراخيص والاتفاقيات المبرمة مع شركة المحمول.



وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمتابعة المشكلة مع الشركة التي قدمت تقريرًا مفصلًا عن المشكلة وأسبابها والإجراءات التي تم اتخاذها، وقرر الجهاز القومي للاتصالات توقيع عقوبة مالية قدرها 12 مليون جنيه على الشركة ويتم سداد الغرامة خلال 7 أيام، وذلك تطبيقًا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة، بحسب "المصري اليوم".

