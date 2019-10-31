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حمدوك يواصل تعديلاته بـ"إقالة وتعيين" قيادات حكومية‎

عرب وعالم

حمدوك
حمدوك

المصريون ووكالات

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واصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الخميس، قرراته بإقالة وتعيين قيادات الصف الأول في حكومته.
وأعفى حمدوك، 3 من المسؤولين الرفيعين بالوزارات، وعين 5 آخرين في مناصب عليا.
ووفق بيانات منفصلة صادرة عن مجلس الوزراء، اطلعت عليها الأناضول، أصدر حمدوك، قرارت بإعفاء وكلاء كل من وزارة الثروة الحيوانية، والبنى التحتية والنقل، ووزارة التربية والتعليم.
وأصدر قرارا بتعيين عادل فرح إدريس، وكيلا لوزارة الثروة الجيوانية، وحسان نصر الله على كرار، وكيلا لوزارة الحكم الاتحادي، وتماضر الطريفي عوض الكريم، وكيلا لوزارة التربية والتعليم.
كما أصدر قررا بتعيين وكيلين لوزارة البني التحتية والنقل، وهما عمر أحمد محمد وكيلا للنقل بالوزارة، وعبد الواحد عبدالمنعم عبد العزيز وكيلا للبنى التحية بذات الوزارة.
وفي 18 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أعفى حمدوك 6 من قيادات الوزارات والهيئات الحكومية، وأنهى تكليف مفوض العون الإنساني، كما عين 9 في مناصب عليا.
وقبل ذلك بيومين، أعفى وكيلي وزارتي الإعلام والعدل.
ومنذ تولي حمدوك، رئاسة الوزراء في 21 أغسطس/ آب الماضي، أعفى العديد من وكلاء الوزارات ومدراء هيئات وشركات وجامعات حكومية.
وبدأت في السودان، في 21 أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. -

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