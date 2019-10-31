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قوات أمريكية تعود لقواعدها شمالي سوريا بعد انسحابها

عرب وعالم

قوات أمريكية
قوات أمريكية

المصريون ووكالات

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أمريكا تعلن بقاء قوات لها في سوريا لهذا السبب

أعادت الولايات المتحدة الأمريكية، بعض جنودها إلى مناطق بشمالي سوريا بعد انسحابها منها، بالتزامن مع بدء عملية "نبع السلام" التركية.
وأوضح مراسل الأناضول، أن 8 مدرعات أمريكية و30 جنديا عادوا الثلاثاء، إلى قاعدة "تل بيدر" في جنوب غربي مدينة القامشلي(بريف محافظة الحسكة) شمال شرقي سوريا، عقب إخلائها مع بدء عملية "نبع السلام".
وأضاف أن القوات الأمريكية تحركت الخميس من قاعدة تل بيدر عبر الطريق السريع "M4" إلى بلدتي تل تمر وعين عيسى في المنطقة.
وأشار أنها استمرت في التوجه من بلدة عين عيسى بريف محافظة الحسكة إلى بلدة صرين التي تبعد 30 كيلومترات عن الحدود التركية.
الجدير بالذكر أن القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب من سوريا تزامناً مع بدء عملية "نبع السلام" التركية التي انطلقت في 9 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، بمشاركة الجيش الوطني السوري، في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. -

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