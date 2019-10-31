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الدوري السعودي.. الهلال يفلت من الهزيمة أمام الفتح

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المصريون

الهلال

الفتح

أفلت الهلال من الهزيمة أمام الفتح، بعدما حسم  التعادل الإيجابي بنتبجة 3 / 3،  المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما 2 / 1 ، حيث افتتح الفتح التسجيل بهدف أحرزه مروان سعدان من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة ثم رد الهلال بهدفين سجلهما صالح الشهري وكارلوس إدواردو في الدقيقتين 22 و34 .

وفي الشوط الثاني، أضاف الفتح هدفين عن طريق ميتشل دي فريدي في الدقيقتين 77 و88 لكن الهلال أدرك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجله بافيتيمبي جوميز من ضربة جزاء احتسبهها الحكم بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 20 نقطة في الصدارة مقابل خمس نقاط للفتح في المركز الخامس عشر قبل الأخير.


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