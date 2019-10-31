  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:46 م
بحث متقدم
صلاح

تقارير.. «صلاح» مطلوب في ريال مدريد

أرشيفية

علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان

الشيخ الشعراوي

"وصفته بالتطرف".. إعلامية شهيرة تهاجم الشيخ الشعراوي

من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

ارشيف

ظهور السيدات تحكيمًا بأمم أفريقيا للشباب

كلب

حكم تربية الكلاب في البيت..الإفتاء ترد

محمد بن سلمان

المبعوث الأممي لليمن: دعم ولي العهد السعودي لا يقدر بثمن

صلاح

عنصرية جديدة ضد "صلاح"

أبو بكر البغدادي

اعتقال الخادم الخاص للبغدادي

كنيسة مصرية

تفاصيل حريق كنيسة مارجرجس بشبرا

"الأوقاف" تعلن عن الفائزين بمسابقة القرآن الكريم

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وزير الأوقاف: هذا ما قاله "الحجاج بن يوسف" عن مصر

#

ممثلة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها على "إنستجرام"

#

فنانة شهيرة تعلن عن «خلع» زوجها:«مستمتعة بحياتي»

#

شاهد.. طفل افريقي يقرأ القرآن الكريم بصوت شجي

القرآن الكريم

الأوقاف

أسماء الفائزين

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أسماء الفائزين في مسابقة الأوقاف المحلية للقرآن الكريم لعام 1440هـ/ 2019م ، وأسماء المرشحين منهم للاختبارات المؤهلة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم السابعة والعشرين.

وبلغت قيمة الجوائز المقدمة من الوزارة للفائزين في مسابقة الأوقاف المحلية للقرآن الكريم لعام 1440هـ / 2019م، 200 ألف جنيه مع تقديم شهادة تقدير لجميع الفائزين.

وبلغ عدد الفائزين في الفرع الأول: ( حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تفسيره) 57 فائزًا، أما الفائزون في الفرع الثاني : ( حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن) فبلغ عددهم 80.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان
» نتائج بطولة الجمهورية "موتور فيستيفال" 2019
» خسائر فادحة بـ "كاليفورنيا" بسبب الرياح
» المالية:آليات جديدة لضمان الحوكمة ومنع الاحتكار
» ارتفاع ملحوظ بأسعار السلع بلبنان
» تعرف علي الفوائد السحرية للبصل الأبيض والأحمر
» إعانة حكومية تتسبب في مقتل 19 مزارعا
» الزمالك يواصل تدريباته بمعسكر 6 أكتوبر
» نعمة أم نقمة.. في الـ 34 ومظهره طفل في السادسة
» سر اختيار العرائس لفستان الزفاف الأبيض
» مني الشاذلي تتهم "درة" بالقتل علي الهواء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:11 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه