ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلادها برقصة مثيرة بالـ"هوت شورت"

31 أكتوبر 2019 - 07:31 م

احتفلت الفنانة ميرهان حسين، بعيد ميلادها الـ 37 بطريقة مثيرة، حيث نشرت مقطعا مصورا عبر خاصية استورى بصفحتها بموقع "انستجرام"، وهي تؤدي رقصة مثيرة مرتدية الـ"هوت شورت".

وبدت ميرهان حسين جريئة أثناء الرقص مرتدية هوت شورت وشاركت أسرة ميرهان في الاحتفال على أنغام مصطفى حجاج "خطوة".

وبينما أعجب البعض بالفيديو، هاجم البعض الفنانة منتقدين ظهورها ترقص بالهوت شورت بطريقة اعتبرها البعض مثيرة.

أثارت الفنانة #ميرهان_حسين ضجة بمقاطع من عيد ميلادها، حيث نشرت على خاصية "ستوريز" فيديو لوصلة رقصها بتنورة قصيرة خطفت الأنظار. pic.twitter.com/9mmJmhmjXy — Layalina.com (@layalina) October 31, 2019