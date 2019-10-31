«ميسي» يزين قائمة الأرجنتين لمباراتي البرازيل وأوروجواي

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل سكالوني، قائمة راقصي التانجو، استعدادًا لمباراتي البرازيل وأوروجواي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر نوفمبر القادم.
وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي:
أوجستين – موسو – إيمليانو مارتينيز – أندرادا – خوان فويث – رينزو سارافيا – نيكولاس أوتاميندي – بيزيلا – ماركوس روخو – كانيمان – تاجليافيكو - نيهوين بيريز - جيدو رودريجيز – لو سيلسو – باريديس – نيكولاس دومينيجيز – دي بويل – أكونا – روبرتو بيريرا – أوكامبوس – ليونيل ميسي – أجويرو – نيكولاس جونزاليز – لوكاس ألاريو – لاوتارو مارتينيز – باولو ديبالا.
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