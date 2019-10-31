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«ميسي» يزين قائمة الأرجنتين لمباراتي البرازيل وأوروجواي

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل سكالوني، قائمة راقصي التانجو، استعدادًا لمباراتي البرازيل وأوروجواي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر نوفمبر القادم.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي:

أوجستين – موسو – إيمليانو مارتينيز – أندرادا – خوان فويث – رينزو سارافيا – نيكولاس أوتاميندي – بيزيلا – ماركوس روخو – كانيمان – تاجليافيكو - نيهوين بيريز - جيدو رودريجيز – لو سيلسو – باريديس – نيكولاس دومينيجيز – دي بويل – أكونا – روبرتو بيريرا – أوكامبوس – ليونيل ميسي – أجويرو – نيكولاس جونزاليز – لوكاس ألاريو – لاوتارو مارتينيز – باولو ديبالا.


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