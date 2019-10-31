«السيسي» يوجه رسالة إلى شركات القطاع الخاص

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شركات القطاع الخاص، إلى مشاركة القوات المسلحة في جميع المشروعات التي تقوم بتنفيذها لصالح الدولة، مشيرًا إلى أن الطروحات التي تقوم الدولة حاليًا بتجهيزها لطرحها في البورصة، لابد أن يكون هناك جزء منها لشركات القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم "3" ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز(50%)، بالمقر الرئيسي لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبى رواش.

وتفقد الرئيس المشروعات الجديدة برفقة عدد من شباب الجامعات، اللذين أزاحوا الستار عن مصنع الغازات الطبية والصناعية، كما افتتح كذلك مصنع فوق أكسيد الهيدروجين.

وتأتي هذه الافتتاحات، في ضوء المشروعات القومية العملاقة، التي خططت الدولة لتنفيذها في الفترة المقبلة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستويات عالية من الكفاءة، مما يساهم في توفير فرص عم للشباب.