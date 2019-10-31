  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:47 م
بحث متقدم
صلاح

تقارير.. «صلاح» مطلوب في ريال مدريد

أرشيفية

علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان

الشيخ الشعراوي

"وصفته بالتطرف".. إعلامية شهيرة تهاجم الشيخ الشعراوي

من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

ارشيف

ظهور السيدات تحكيمًا بأمم أفريقيا للشباب

كلب

حكم تربية الكلاب في البيت..الإفتاء ترد

محمد بن سلمان

المبعوث الأممي لليمن: دعم ولي العهد السعودي لا يقدر بثمن

صلاح

عنصرية جديدة ضد "صلاح"

أبو بكر البغدادي

اعتقال الخادم الخاص للبغدادي

كنيسة مصرية

تفاصيل حريق كنيسة مارجرجس بشبرا

«السيسي» يوجه رسالة إلى شركات القطاع الخاص

الحياة السياسية

السيسي خلال افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية
السيسي خلال افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

شاهد .. رسالة تركي آل الشيخ إلى الرئيس السيسي

#

السيسي لـ"المصريين": متخافوش محدش هيقدر يعمل حاجة

#

"فيفا" يوجه رسالة إلى الزمالك

#

السيسي للمصريين : هتتبسطوا قريب

القطاع الخاص

السيسي

شركات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شركات القطاع الخاص، إلى مشاركة القوات المسلحة في جميع المشروعات التي تقوم بتنفيذها لصالح الدولة، مشيرًا إلى أن الطروحات التي تقوم الدولة حاليًا بتجهيزها لطرحها في البورصة، لابد أن يكون هناك جزء منها لشركات القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم "3" ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين تركيز(50%)، بالمقر الرئيسي لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبى رواش.

وتفقد الرئيس المشروعات الجديدة برفقة عدد من شباب الجامعات، اللذين أزاحوا الستار عن مصنع الغازات الطبية والصناعية، كما افتتح كذلك مصنع فوق أكسيد الهيدروجين.

وتأتي هذه الافتتاحات، في ضوء المشروعات القومية العملاقة، التي خططت الدولة لتنفيذها في الفترة المقبلة، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستويات عالية من الكفاءة، مما يساهم في توفير فرص عم للشباب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان
» نتائج بطولة الجمهورية "موتور فيستيفال" 2019
» خسائر فادحة بـ "كاليفورنيا" بسبب الرياح
» المالية:آليات جديدة لضمان الحوكمة ومنع الاحتكار
» ارتفاع ملحوظ بأسعار السلع بلبنان
» تعرف علي الفوائد السحرية للبصل الأبيض والأحمر
» إعانة حكومية تتسبب في مقتل 19 مزارعا
» الزمالك يواصل تدريباته بمعسكر 6 أكتوبر
» نعمة أم نقمة.. في الـ 34 ومظهره طفل في السادسة
» سر اختيار العرائس لفستان الزفاف الأبيض
» مني الشاذلي تتهم "درة" بالقتل علي الهواء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:11 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه