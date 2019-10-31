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مفاجأة.. "البشير" مهدد بالعمى داخل محبسه

عرب وعالم

البشير
البشير

محمد فضل- متابعات

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قالت مصادر سودانية مطلعة، إن الرئيس المعزول عمر البشير، مُهدد بفقدان بصره.

ووفقًا لصحيفة "كوش نيوز" السودانية، أوضحت مصادر أن الزيارة التي أجراها البشير، إلى مركز السودان للعيون بالخرطوم، الثلاثاء الماضي، تمت لإجراء فحوصات طبية هناك، وسط حراسة أمنية مشددة بواسطة 17 سيارة لاندكروزر.

ونقلت الصحيفة السودانية، عن طبيب – لم يذكر اسمه – قولة إن البشير عانى في الفترة الأخيرة من ضعف في النظر بسبب درجات الحرارة العالية، ما أدى إلى ارتدائه نظارة طبية منذ عدة سنوات.

وأشار إلى أن الفحوصات التي أجريت أكدت وجود حالة التهابية في عينيه، مما استدعى إجراء كشف نظر كامل له، محذرًا من عدم التعامل بجدية مع الحالة والتي ربما تقود إلى فقدان البشير لنظره وإصابته بالعمى في المستقبل.

وكان خروج الرئيس السوداني المعزول عمر البشير من سجن كوبر، الثلاثاء الماضي، لمركز السودان للعيون، أثارت ضجة كبرى، وردود فعل واسعة، لاعتباره مخالفا للقانون.

يذكر، أن البشير تم عزله في أبريل الماضي عقب 30 عاما في الحكم، بسبب ضغط الاحتجاجات الشعبية التي بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.


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