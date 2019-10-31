الكونجرس يصدم "ترامب" بشأن قرار عزله

أقر مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" في تصويت خلال جلسته اليوم الخميس، إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما وافق المجلس على تشريع يتيح عقد جلسات استماع عامة بشأن التحقيق في إجراءات عزل ترامب.

وبعد تصويت مجلس النواب، وصف ترامب إجراءات عزله بـ«أكبر مطاردة ساحرات»، مشيرًا إلى أن خدعة العزل والمساءلة من قبل الكونجرس، تلحق الضرر البالغ بسوق الأوراق المالية الأمريكية، لكن القيادة السياسية غير مهتمة، على حد تعبيره.

وحسبما ذكر «رويترز»، فإن البيت الأبيض علق على قرار مجلس النواب الأمريكي قائلًا: «الديمقراطيين لم يفعلوا أي شيء، إلا الانتهاك الصارخ غير المقبول للوائح وقوانين مجلس النواب، بمضيهم قدمًا في إجراءات العزل».