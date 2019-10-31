«سونج» يعلن القائمة النهائية لمنتخب الكاميرون

31 أكتوبر 2019 - 06:32 م

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكاميرون تحت 23 عامًا بقيادة ريجوبير سونج، القائمة النهائية للأسود التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف مصر البطولة في الفترة بين 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية المقررة في طوكيو 2020.

وضمت القائمة النهائية لأسود الكاميرون كلًا من:

حراسة المرمى: أمبوسولا أميدجو (القطن الكاميروني) – أبوجو دونالد (تي كيه سي الكاميروني) – داندي جونيور (أبيجيه الكاميروني).

الدفاع: يومين ديجويه (روسكليد الدنماركي) – أنابا أورليتش (ليون الفرنسي) – مبايزو أوليفير (فلاديلفيا الأمريكي) – بانيجو دوبيلكس (سترومسجودست النرويجي) – عمر جونزاليز (شامبلي الفرنسي) – مارسيلن كيلاما (نيور الفرنسي) – نوهو تولو (سوندرز الأمريكي).

الوسط: أوم جوت صامويل (ألتاخ النمساوي) – سوني أوليفير (إسبانيول الإسباني) – يان فابريس (غرناطة الإسباني) – فيكتور إيكاني (سونويوسك الدنماركي) – هونجولا مارتن (أنتويرب البلجيكي).

الهجوم: ستيفن تييري (تولوز الفرنسي) – شيكوا ميشيل (سي في هورن النمساوي) – مبو إيريك (عثمانليسبور التركي) – ايفينا جونيور (أوردينجن الألماني) – بيير إكسافير (لانس الفرنسي) – هيرفي بيتي (كركيرا اليوناني).



