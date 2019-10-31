  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:48 م
بحث متقدم
صلاح

تقارير.. «صلاح» مطلوب في ريال مدريد

أرشيفية

علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان

الشيخ الشعراوي

"وصفته بالتطرف".. إعلامية شهيرة تهاجم الشيخ الشعراوي

من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

من طبيبة عراقية.. عرض مغرٍ لرئيس الوزراء العراقي

ارشيف

ظهور السيدات تحكيمًا بأمم أفريقيا للشباب

كلب

حكم تربية الكلاب في البيت..الإفتاء ترد

محمد بن سلمان

المبعوث الأممي لليمن: دعم ولي العهد السعودي لا يقدر بثمن

صلاح

عنصرية جديدة ضد "صلاح"

أبو بكر البغدادي

اعتقال الخادم الخاص للبغدادي

كنيسة مصرية

تفاصيل حريق كنيسة مارجرجس بشبرا

استعدادًا لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا

«سونج» يعلن القائمة النهائية لمنتخب الكاميرون

الرياضة

سونج
سونج

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعرف على القائمة النهائية لمنتخب جنوب إفريقيا

#

مجموعة مصر.. القائمة النهائية لمنتخب أوغندا

#

«رينارد» يعلن القائمة النهائية لمنتخب المغرب

#

تعرف على "المستبعدين" من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

المصريون

امم افريقيا

الكاميرون

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكاميرون تحت 23 عامًا بقيادة ريجوبير سونج، القائمة النهائية  للأسود التي تستعد لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتستضيف مصر البطولة في الفترة بين 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية المقررة في طوكيو 2020.

وضمت القائمة النهائية لأسود الكاميرون كلًا من:

حراسة المرمى: أمبوسولا أميدجو (القطن الكاميروني) – أبوجو دونالد (تي كيه سي الكاميروني) – داندي جونيور (أبيجيه الكاميروني).

الدفاع: يومين ديجويه (روسكليد الدنماركي) – أنابا أورليتش (ليون الفرنسي) – مبايزو أوليفير (فلاديلفيا الأمريكي) – بانيجو دوبيلكس (سترومسجودست النرويجي) – عمر جونزاليز (شامبلي الفرنسي) – مارسيلن كيلاما (نيور الفرنسي) – نوهو تولو (سوندرز الأمريكي).

الوسط: أوم جوت صامويل (ألتاخ النمساوي) – سوني أوليفير (إسبانيول الإسباني) – يان فابريس (غرناطة الإسباني) – فيكتور إيكاني (سونويوسك الدنماركي) – هونجولا مارتن (أنتويرب البلجيكي).

الهجوم: ستيفن تييري (تولوز الفرنسي) – شيكوا ميشيل (سي في هورن النمساوي) – مبو إيريك (عثمانليسبور التركي) – ايفينا جونيور (أوردينجن الألماني) – بيير إكسافير (لانس الفرنسي) – هيرفي بيتي (كركيرا اليوناني).



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان
» نتائج بطولة الجمهورية "موتور فيستيفال" 2019
» خسائر فادحة بـ "كاليفورنيا" بسبب الرياح
» المالية:آليات جديدة لضمان الحوكمة ومنع الاحتكار
» ارتفاع ملحوظ بأسعار السلع بلبنان
» تعرف علي الفوائد السحرية للبصل الأبيض والأحمر
» إعانة حكومية تتسبب في مقتل 19 مزارعا
» الزمالك يواصل تدريباته بمعسكر 6 أكتوبر
» نعمة أم نقمة.. في الـ 34 ومظهره طفل في السادسة
» سر اختيار العرائس لفستان الزفاف الأبيض
» مني الشاذلي تتهم "درة" بالقتل علي الهواء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:11 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه