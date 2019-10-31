«داعش»: البغدادي قتل.. وهذا خليفته

أعلن أبو الحسن المهاجر، المتحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي، عن مقتل زعيم التنظيم في سوريا أبو بكر البغدادي.

وأوضح المهاجر بأن القوات الإرهابية قررت تعيين زعيم داعش الجديد، وهو "أبي إبراهيم الهاشمي القرشي"، على أن يكون «أبي حمزة القرشي» متحدثًا باسم التنظيم.

وأعلن الجيش الأمريكي "البنتاجون"، في وقت سابق مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، وذلك خلال استهداف مكان تواجده من قبل القوات الخاصة الأمريكية، مصاحبة بطائرة جوية.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن المداهمة استمرت لمدة قاربت الساعة والنصف، حتى قام البغدادي بتفجير نفسه، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.