» بعثة الأهلي تصل الإمارات لخوض معسكر خارجي

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وصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للدخول في معسكر تدريبي هناك؛ استعدادا للارتباطات المقبلة.

ويقيم الأهلي معسكره الخارجي لمدة ستة أيام يخوض خلاله مباراة ودية، واستمرت رحلة الأهلي قرابة الثلاث ساعات و15 دقيقة.

ويأتي معسكر الأهلي في ظل توقف مسابقة الدوري المحلي لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا (الكاميرون 2021) ولارتباط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتي 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي المدير الإداري قد غادرا القاهرة أمس للترتيب لبعثة الأهلي بشأن الإقامة وملاعب التدريب.


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