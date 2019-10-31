إحالة فنان شهير للمحاكمة بتهمة الإساءة للقضاء

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بسبب أغنية.. أحالت ‏النيابة العامة في الكويت الفنان الشهير خالد الملا، للمحاكمة بتهمة الإساءة للقضاء، وذلك بعد أغنية له في أحد البرامج التلفزيونية تتحدث كلماتها عن مزور الشهادات والقاضي الفاسد.

وأحدثت الأغنية جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاف البرنامج الذي عرضها، كما تمت إحالة الفنان خالد الملا وبعض المسؤولين في القناة للمحاكمة.

وكان الفنان خالد الملا قد صرح في وقت سابق أنه يستحيل أن يسيء إلى القضاء، معبّرًا عن دهشته مما يثار حول إساءته له عبر أغنية "الشهادات المزوّرة".

وأكد إنه يقصد أصحاب الشهادات المزوّرة بشكل عام، لأنهم يضرون البلد، وألمح إلى أن الأغنية لا تستهدف المزورين فحسب، بل تحمل انتقادات لكل من يعمل على تشويه اللهجة الكويتية بمفردات دخيلة عليها.

واستنكر النشطاء إحالة الفنان للمحاكمة خاصة أنه كبير في السن، كما أن ما فعله لا يستدعي المحاكمة – حسب قولهم.


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