» الأرصاد تحذر من جديد: الجو ممكن يقلب في أي لحظة

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حذر أشرف صابر رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من حدوث تقلبات جوية و تعرض البلاد لموجة أمطار جديدة قد تصل لحد السيول ".

وقال صابر في تصريحات تليفزيونية لفضائية " تن" مخاطبا المواطنين :" اللي لسه مصيف ياخد باله من نفسه الجو ممكن يقلب في أي لحظة ".

و أشار رئيس هيئة الأرصاد إلي أن يومي السبت و الأحد سيمران بسلام لكن باقي أيام الأسبوع علي الحذر جيدا ، معقبا :" لازم نتقل قبل ما نخرج".

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