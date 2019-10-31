تطور جديد في قضية كمسري قطار طنطا

31 أكتوبر 2019 - 02:44 م

في تطور جديد في واقعة وفاة راكب ونجاة الثاني بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة قررت نيابة مركز طنطا، بمحافظة الغربية، تجديد حبس كمسرى قطار طنطا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.





تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية _ الأقصر رقم 934، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، علي إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، ما تسبب في مصرع أحدهما، وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا، وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا.