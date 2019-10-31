فنان شهير يضع تركي آل الشيخ في مأزق

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وضع المطرب اللبناني عاصي الحلاني، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في مأزق كبير بدعوته لحضور حفل ليلية بيروت.

يأتي ذلك بعدما أعلن الشيخ حضور فعالية المصارعة الحرة للمحترفين الليلة قائلا: في تغريدة على تويتر: بكرة أروح المصارعة.. مستحيل أفوتها
ولكن الحلاني فاجأه بدعوته الراقية لحضور الحفل  في نفس الموعد.

وقال “الحلاني” رداً على تغريدة “آل الشيخ “: بس هيك نحنا منخسر معاليك تكون معنا بليلة بيروت حتى تنور سهرتنا ونفرح بحضورك ، فيما لم يُعلن آل الشيخ عن أي الفعاليتين سيختار ؟ ..

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