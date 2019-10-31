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التعليم تخطط لتدريس اللغة الصينية في المدارس

الحياة السياسية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

متابعات- الدويني فولي

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التقى وزير التربية والتعليم، سفير الصين في القاهرة لياو لي شيانج، لمناقشة موضوعات عدة متعلقة بمشروعات التعاون بين مصر والصين في إطار خطط تطوير التعليم.

وناقش اللقاء الذي عقد أمس، مجالات التعاون بين الجانبين، من بينها "تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية، وإنشاء ورشة لوبان - مصر بالتعاون مع كلية تيانجين للصناعات المهنية الخفيفة، وكلية تيانجين الفنية للنقل"، في إطار الجهود المبذولة لتطوير التعليم الفني، إضافة إلى التعاون مع شركة نت دراجون الصينية من أجل مشروع إنشاء الفصول المتنقلة؛ لعلاج مشكلة تكدس التلاميذ في الفصول.


وأكد الوزير عمق العلاقات المصرية الصينية، موجها الشكر للحكومة الصينية؛ لتقديم الدعم لمصر وللتعليم المصري.

من جهته، أعرب السفير الصيني عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم المصرية، مشيدًا ببرنامج إصلاح التعليم والتطور الذي تحقق في العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن السفارة الصينية على استعداد تام؛ لتقديم كل أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم؛ لتنفيذ مشروعها القومي.
وفي نهاية اللقاء وجه وزير التعليم بتشكيل لجنة من داخل الوزارة، لمتابعة الموضوعات التي جرى مناقشتها خلال اللقاء.

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النسخة الورقية لجريدة المصريون

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