السيسي: اقفوا معايا عشان خاطر ربنا

31 أكتوبر 2019 - 12:47 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جميع مؤسسات الدولة مهمتها الحفاظ على مصر، غير ده هنكون قدام خطر كبير، معقبًا: "ده فراغ ميتسبش".

وأضاف الرئيس خلال كلمته بافتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للكماويات حديثه لنواب البرلمان: "الوضع دلوقتي مختلف عما قبل 2011 لازم نتكاتف ونكون إيد واحد، حجم التحدي أصبح الأكبر، معقبًا: "هنفتتح مشروعتنا ونعمل اللي في مصلحة مصر واللي يزعل يتفلق".

وتابع الرئيس السيسي قائلاً: "أنا جاهر لافتتاح مشروع كل يوم ومن الساعة 5 الفجر معنديش مانع أقفوا معايا عشان خاطر ربنا وعشان خاطر ولادنا، متسبوش حد يخوفكم ويقتل الروح المعنوية عندكم".

يفتتح الرئيس السيسي مصنعين تابعيين لشركة النصر للكماويات ومعه عدد من رجال الدولة".