ابنة الراحل سامي العدل تصدم متابعيها: "هعمله حفلة كبيرة"

فاجأت ابنة الفنان سامي العدل، متابعيها، عبر حسابها على "فيس بوك" باحتفالها بذكرى عيد ميلاد والدها، حيث صرحت بأنها ترغب في إقامة حفله له ودعوة جميع أصدقائه.

وكتبت "رشا" في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "عيد ميلاد حبيبي بعد بكرة (السبت) وهاحتفل معاه بيه وادعي له كتير بس مش عايزة اعمله لوحدي عايزة افاجئه بكل صحابه وحبايبه يكونوا موجودين ويدعو له معايا و يبقي احلي عيد ميلاد ليه في الجنة إن شاء الله.... هااااا مين معايا الجمعة نص الليل ندعيله سوا" .

ولاقي المنشور ردود فعل واسعة من قبل رواد مواقع التواصل، داعين له بالرحمة والمغفرة .