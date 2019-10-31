صدام مبكر بين "صلاح" و"ترزيجيه" بكأس المحترفين

محمد عبد الحارس
أوقعت قرعة دور ربع نهائى، لبطولة كأس الرابطة الإنجليزى، نجمى المنتخب المصرى فى صدام مبكر.
وأسفرت القرعة عن مواجهة ساخنة بين ليفربول الإنجليزى، الذى يضم بين صفوفه النجم محمد صلاح، وأستون فيلا الذى يلعب له الثنائى محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدى.
وجاءت نتيجة قرعة الدور ربع النهائي، من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية كالتالي:
ليفربول _ أستون فيلا
مانشستر سيتي - أكسفورد يونايتد
مناشستر يوناليتد - كولشيستر
ليستر سيتي - إيفرتون.
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