فنانة شهيرة تظهر في"البانيو" وتعلق "ندمانة"

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، جدلاً واسعًا، على حسابها على إنستجرام، حيث نشرت بعض اللقطات من فيديو كليب الجديد وهي في حوض الحمام، وشبه عارية، ما عرضها لموجة من الانتقادات.

ونشرت "دنيا" مقطع الفيديو عبر حسابها على إنستجرام، معلقة باسم الأغنية الجديدة "ندمانة".

وتظهر في الفيديو كليب الجديد وهي في حوض الحمام "البانيو" وسائل الحمام مغطي جسدها، ثم تغطس فيه.

ولاقي مقطع الفيديو ردود فعل واسعة، حيث اعتبره البعض جرأة غير مقبولة، بينما رأي البعض أن دنيا بطمة تقلد الفنانة اللبنانية إليسا .