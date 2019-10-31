  • الخميس 31 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر04:42 م
بحث متقدم
السيسي

رد قوي من "السيسي" على منتقدي افتتاحه مشروعات جديدة

أمير الكويت

أمير الكويت يصدر مرسومًا أميرًا هو الأول من نوعه

صلاح

شاهد.. ليفربول يحتفل بالانجاز التاريخي لـ«صلاح»

خالد الملا

إحالة فنان شهير للمحاكمة بتهمة الإساءة للقضاء

سامح شكري

شكري: لن نفرط في حقوقنا المائية

شخص يتعدى على كمسري بالضرب بسبب رفضه دفع تذكرة القطار

تطور جديد في قضية كمسري قطار طنطا

يستضيف أصدقاءه ويأكل لحومهم بعد ذبحهم

جريمة مروعة.. يستضيف أصدقاءه ويأكل لحومهم بعد ذبحهم

مظاهرة لبنانية

" من أين لك هذا".. هتافات مظاهرة أمام منزل وزير لبناني

تركي آل الشيخ

فنان شهير يضع تركي آل الشيخ في مأزق

بشار الأسد

الأسد يكشف الدور السوري في مقتل البغدادي

الكويت تطالب دول المقاطعة بهذا الأمر

الحياة السياسية

الكويت
الكويت

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"كلوب" يطالب "صلاح" بهذا الأمر قبل مواجهة "الشياطين الحمر"

#

"فان دام" ومحمد رمضان يستفزان تركي آل الشيخ بهذا الأمر

#

الكويت تفاجئ المقيمين بهذا الأمر

#

رسالة من الإمارات تطالب قطر بهذا الأمر

طالب وزير المالية الكويتي، نايف فلاح الحجرف، اليوم الخميس، دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة ألا يتأثر جدول الأعمال الاقتصادي الخاص بهم بالخلافات السياسية.  
وقال الحجرف في مؤتمر استثماري في الرياض: "ما تحقق في إطار مجلس التعاون الخليجي جيد جدا ولا يصح التخلي عنه، لدينا خلافاتنا، يتعين علينا معالجة الخلافات وحلها على نحو عملي للغاية".
وأضاف: "نؤمن بالوحدة الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي".
وفي 5 يونيو 2017، قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر واليمن والمالديف علاقاتها الدبلوماسية مع قطر  بتهمة دعمها "الإرهاب"، بالإضافة إلى إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة الأهلي تصل الإمارات لخوض معسكر خارجي
» منتقبة سعودية تعتدي على لاعب كرة قدم شهير داخل الملعب
» قرار جديد من «ميتشو» بشأن نجم الزمالك
» الأرصاد تحذر من جديد: الجو ممكن يقلب في أي لحظة
» طاقم عراقي لإدارة مباراة "زعيم الثغر" والمحرق البحرينى
» فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها برقصة وتثير الجدل
» خطأ فادح لحارس مرمى بكأس ألمانيا
» التعليم تخطط لتدريس اللغة الصينية في المدارس
» وصلة رقص لزوجة تامر حسني تشعل إنستجرام
» "جينيس" تعلن أطول سن بشري في العالم
» «البدرى» يكشف حقيقة عودة «وردة» لصفوف المنتخب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:12 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه