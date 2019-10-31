الكويت تطالب دول المقاطعة بهذا الأمر

31 أكتوبر 2019 - 11:54 ص

طالب وزير المالية الكويتي، نايف فلاح الحجرف، اليوم الخميس، دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة ألا يتأثر جدول الأعمال الاقتصادي الخاص بهم بالخلافات السياسية.





وقال الحجرف في مؤتمر استثماري في الرياض: "ما تحقق في إطار مجلس التعاون الخليجي جيد جدا ولا يصح التخلي عنه، لدينا خلافاتنا، يتعين علينا معالجة الخلافات وحلها على نحو عملي للغاية".







وأضاف: "نؤمن بالوحدة الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي".







وفي 5 يونيو 2017، قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر واليمن والمالديف علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بتهمة دعمها "الإرهاب"، بالإضافة إلى إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.









