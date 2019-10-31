صورة تكريم كلب عملية مقتل البغدادي "فوتوشوب"

31 أكتوبر 2019 - 11:20 ص

نشرت صحيفة " ديلي واير"، صورة مركبة لتكريم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكلب الذي شارك في عملية اغتيال زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

وعقب نشر الصحيفة للصورة المركبة علق ترامب في تدوينة له :" شكرا ديلي واير.. إعادة إبداع لطيفة للغاية".

وقد جاء التعليق على صورة تكريم الكلب: :" كلب الجيش الأمريكي، الذي طارد البغدادي في اللحظات الأخيرة، قبل أن يفجر نفسه بسترة ناسفة، إنه " بطل قومي".

وكان الكلب الأمريكي قد شارك في عملية اغتيال البغدادي، وأصيب بإصابات طفيفة.

يأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون السرية عن عن مقطع فيديو لعملية اقتحام منزل البغدادي ومقتله.