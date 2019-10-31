هجوم على فنانة شهيرة بسبب "حديث نبوي"

تعرضت الفنانة ريهام عبد الغفور، لهجوم شرس، من قبل متابعيها على "إنستجرام" وذلك بعد استعانتها بحديث شريف في أحد منشوراتها.

وكان قد علقت "ريهام" على صورة لها عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة:" إمبارح وأنا بستعد لحوار مع شباب في بداية مشواره الفني وحكتلهم عن تجربتي الشخصية في مجال التمثيل.. أول مرة أعمل شبه محاضرة عن التمثيل بس كان كلام من القلب مفيهوش اي تنظير وأتمني أكون كنت مفيدة ولو شويه صغيرين# خير الناس أنفعهم للناس".

وعقب نشرها البوست تلقت ريهام عبد الغفور انتقادات واسعة بسبب استعانتها بحديث شريف، حيث علقت أحد متابعيها،"خير الناس أنفعهم للناس عشان نفعتيهم وأقنعتيهم بمجال التمثيل؟ ‏بلاش نستشهد بأحاديث وآيات على حاجة عك وحرام ومعاصي وفتنة كبيرة أوي".‏

في المقابل، ردت عبد الغفور على التعليق قائلة: "والله ربنا هو اللي بيحاسب مش حضرتك، ولو أنت شايف التمثيل حرام ‏والممثلين خطائين فأعتقد أحسن عدم متابعتهم عشان متاخدش ذنوب".‏

ويذكر أن آخر أعمال الفنان ريهام عبد الغفور كان مسلسل "زي الشمس"، الذي عرض رمضان الماضي .