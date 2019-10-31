  • الخميس 31 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر04:43 م
بحث متقدم
السيسي

رد قوي من "السيسي" على منتقدي افتتاحه مشروعات جديدة

أمير الكويت

أمير الكويت يصدر مرسومًا أميرًا هو الأول من نوعه

صلاح

شاهد.. ليفربول يحتفل بالانجاز التاريخي لـ«صلاح»

خالد الملا

إحالة فنان شهير للمحاكمة بتهمة الإساءة للقضاء

سامح شكري

شكري: لن نفرط في حقوقنا المائية

شخص يتعدى على كمسري بالضرب بسبب رفضه دفع تذكرة القطار

تطور جديد في قضية كمسري قطار طنطا

يستضيف أصدقاءه ويأكل لحومهم بعد ذبحهم

جريمة مروعة.. يستضيف أصدقاءه ويأكل لحومهم بعد ذبحهم

مظاهرة لبنانية

" من أين لك هذا".. هتافات مظاهرة أمام منزل وزير لبناني

تركي آل الشيخ

فنان شهير يضع تركي آل الشيخ في مأزق

بشار الأسد

الأسد يكشف الدور السوري في مقتل البغدادي

كاتب سعودي يشكك في مقتل البغدادي

الحياة السياسية

أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي

علي محمود

أخبار متعلقة
#

تفاصيل سرقة «سروال» أبو بكر البغدادي على يد جاسوس كردي

#

بعد استخدام " كلب" في مقتل البغدادي.. هذا دور الدب والخفافيش

#

البنتاجون: اعتقال رجلين أثناء الهجوم على مقر البغدادي

#

4 سيناريوهات تنتظر "داعش" بعد مقتل البغدادي

أخبار السعودية

كاتب سعودى

مقتل البغدادى

قال الكاتب السعودي هاني الظاهري، بعد إعلان واشنطن قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي؛ وإخفاء جثته في البحر كما فعلت بابن لان من قبل، دفع بعض المهتمين إلى التشكيك في حقيقة مقتله.

وأوضح الظاهري، أن بعض المشككين تعامل مع الحدث برمته على أنه مسرحية هزلية.

وروى الكاتب مراحل صعود البغدادي، أو إبراهيم عواد، الذي قضى نحو خمس سنوات في معتقل بوكا داخل قاعدة أمريكية.

واستعاد الظاهري، ما رواه الجنرال الأمريكي كينيث كينج الذي كان قد عمل في معتقل بوكا، أن إبراهيم عواد الذي أصبح لاحفًا أبو بكر البغدادي، قال أثناء خروجه من السجن:" أراكم في نيويورك يا شباب".

واستنتج الكاتب من هذه المقولة للبغدادي، أنه كان يعرف " أن العديد من الضباط والجنود الأمريكييين في مخيم الاعتقال الذي كان يقيم فيه تعود أصولوهم إلى مدينة نيويورك".

ولفت الظاهري، إلى وجود علامات استفهام كثيرة تدور حول مبايعة تنظيم داعش لمعتقل خرج على التو من قضاء خمس سنوات من معتقل أمريكي بإطلاق سراح دون محاكمة أو إرساله إلى جوانتانامو مثل غيره من الإرهابيين.

وأشار الظاهري، إلى علامات استفهام كثيرة تدور حول الحدث لن تجد إجابات مقنعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة الأهلي تصل الإمارات لخوض معسكر خارجي
» منتقبة سعودية تعتدي على لاعب كرة قدم شهير داخل الملعب
» قرار جديد من «ميتشو» بشأن نجم الزمالك
» الأرصاد تحذر من جديد: الجو ممكن يقلب في أي لحظة
» طاقم عراقي لإدارة مباراة "زعيم الثغر" والمحرق البحرينى
» فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها برقصة وتثير الجدل
» خطأ فادح لحارس مرمى بكأس ألمانيا
» التعليم تخطط لتدريس اللغة الصينية في المدارس
» وصلة رقص لزوجة تامر حسني تشعل إنستجرام
» "جينيس" تعلن أطول سن بشري في العالم
» «البدرى» يكشف حقيقة عودة «وردة» لصفوف المنتخب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:12 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه