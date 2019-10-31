قرار عاجل لـ "الأوقاف" بفصل 9 أئمة

31 أكتوبر 2019 - 10:51 ص

اتخذت وزارة الأوقاف قرارًا بفصل 9 أئمة بالوزارة، بناء على الأحكام الصادرة ضدهم، وأنهت الإدارة العالة للمواد البشرية خدمة الآتى أسمائهم طبقا لقانون الخدنة المدنية رقم 81 لسنة 2016م.

1. وائل محمود عطية أحمد – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية.

2. أيمن عبد الفتاح محمد – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية.

3. رضا حامد الصاوي محمد – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية.

4. سامح فتحي محمد سيد – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية.

5. محمد عبد العظيم السيد – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية.

6. علي عبد العزيز محمد – إمام وخطيب بأوقاف الشرقية.

7. السيد يوسف عبد الكريم محمد – إمام وخطيب بأوقاف كفر الشيخ.

8. علي عبد الرؤوف إسماعيل عبد الله- عامل بأوقاف الشرقية.

9. محمد بدري عبد الرحمن – عامل بديوان عام الوزارة.

وتهيب الوزارة المذكورون بأنهم لا علاقة لهم بالوزارة من تاريخ القرار، مع التنبه على جميع مساجد بعد تمكين هؤلاء من صعود المنبر مرة أخرى.