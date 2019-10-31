  • الخميس 31 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر04:43 م
بحث متقدم
السيسي

رد قوي من "السيسي" على منتقدي افتتاحه مشروعات جديدة

أمير الكويت

أمير الكويت يصدر مرسومًا أميرًا هو الأول من نوعه

صلاح

شاهد.. ليفربول يحتفل بالانجاز التاريخي لـ«صلاح»

خالد الملا

إحالة فنان شهير للمحاكمة بتهمة الإساءة للقضاء

سامح شكري

شكري: لن نفرط في حقوقنا المائية

شخص يتعدى على كمسري بالضرب بسبب رفضه دفع تذكرة القطار

تطور جديد في قضية كمسري قطار طنطا

يستضيف أصدقاءه ويأكل لحومهم بعد ذبحهم

جريمة مروعة.. يستضيف أصدقاءه ويأكل لحومهم بعد ذبحهم

مظاهرة لبنانية

" من أين لك هذا".. هتافات مظاهرة أمام منزل وزير لبناني

تركي آل الشيخ

فنان شهير يضع تركي آل الشيخ في مأزق

بشار الأسد

الأسد يكشف الدور السوري في مقتل البغدادي

رشوة بطاطس تطيح بوزير العدل في هذه الدولة

عرب وعالم

البرلمان الياباني يعيد انتخاب شينزو آبي رئيسا للوزراء
البرلمان الياباني يعيد انتخاب شينزو آبي رئيسا للوزراء

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"روث الخيول" يتحول لطاقة كهربائية في هذه الدولة

#

7 أطنان حشيش.. تفكيك أكبر شبكة في هذه الدولة

#

صادم.. 90 طفلا ينتظرون الإعدام في هذه الدولة

#

«الاتحاد الأوروبي» يحذر من عملية عسكرية فى هذه الدولة

أعلن كاتسويوكي كاواي وزير العدل الياباني استقالته من الحكومة التي شكلها حديثًا رئيس الوزراء شينزو آبي، بعد أقل من أسبوع من استقالة وزير التجارة والصناعة، بعد نشر تقرير إعلامي بأن مكتبه قدم هدايا مثل البطاطا (البطاطس) والذرة للناخبين.

وتأتي الاستقالة بشكل مفاجئ بعد ستة أيام من استقالة وزير التجارة والصناعة السابق إيشو سوجاوارا، الذي اتُهم بانتهاك قانون الانتخابات من خلال تقديم هدايا من البطيخ وسرطان البحر (السلطعون) للناخبين في دائرته الانتخابية في طوكيو.

وأشار تقرير نشر في مجلة شوكان بونشون الأسبوعية إلى أنه بالإضافة إلى قيام كاواي بتوزيع ثمار على الناخبين تشمل المانجو وهي فاكهة مرتفعة الثمن عادة في اليابان، دفعت زوجته أنري كاواي وهي عضو في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الليبرالي لموظفي الحملة الانتخابية أكثر من المبالغ التي يجيزها القانون.


وقال كاواي إنه لا يعلم هو أو زوجته أي شيء عن هذه المزاعم ونفي مخالفة أي قانون مضيفا أنه قرر الاستقالة على الفور لتجنب الأضرار التي قد تلحق بالنظام القضائي بسبب فقدان ثقة الرأي العام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة الأهلي تصل الإمارات لخوض معسكر خارجي
» منتقبة سعودية تعتدي على لاعب كرة قدم شهير داخل الملعب
» قرار جديد من «ميتشو» بشأن نجم الزمالك
» الأرصاد تحذر من جديد: الجو ممكن يقلب في أي لحظة
» طاقم عراقي لإدارة مباراة "زعيم الثغر" والمحرق البحرينى
» فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها برقصة وتثير الجدل
» خطأ فادح لحارس مرمى بكأس ألمانيا
» التعليم تخطط لتدريس اللغة الصينية في المدارس
» وصلة رقص لزوجة تامر حسني تشعل إنستجرام
» "جينيس" تعلن أطول سن بشري في العالم
» «البدرى» يكشف حقيقة عودة «وردة» لصفوف المنتخب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:12 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه