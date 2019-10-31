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بعد استقالته.. الحريري: "سرقونى وكل واحد جاي حسابو"

الحياة السياسية

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سعد الحريري

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فتح رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية سعد الحريري، النار على مقربين منه، متهمًا إياهم بـ"سرقته والاستفادة منه" لافتًا إلى أن كل منهم سوف يأتي حسابه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريري، وهو يستقبل وفدًا من العائلات، في بيت الوسط يقول فيه: "أكلوا معي، واستفادوا مني وسرقوا مني وبالأخير عم بيزايدو علي".

وفي فيديو آخر قال الحريري: "هني ناس كانوا معي ومعروفين مين هني وقديش استفادوامني وقديش سرقوا مني فكل واحد من هيدول جاي حسابه".

وكان الحريري تقدم باستقالته، الثلاثاء الماضي، على حلفية احتجاجات استمرت لنحو ثلاثة عشرة يومًا؛ وكلفه الرئيس ميشال عون بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

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