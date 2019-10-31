البنتاجون يرفع السرية عن فيديو اقتحام منزل البغدادي

31 أكتوبر 2019 - 09:25 ص

رفعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الأربعاء السرية عن مقطع فيديو لعملية تصفية زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

ويظهر مقطع الفيديو، الذي رفعت البنتاجون عنه السرية، عناصر "الكوماندوز" الأمريكية، وهم يدخلون مخبأ البغدادي.

وصرح الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية بأن رجلا وأربعة نساء قتلوا أثناء الاقتحام، وذلك عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الاقتحام.

وأضاف أن 11 طفلا تم إنقاذهم أحياء، بينما قتل طفلان وليس ثلاثة كما تم تداوله، وذلك عقب تفجير البغدادي حزاما ناسفا كان بحوزته.