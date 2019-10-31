صادم.. أحمد فهمي يحرج هنا الزاهد أمام متابعيه

صدم الفنان أحمد فهمي، متابعيه، عبر حسابه على إنستجرام، برده القوي على زوجته الفنانة هنا الزاهد، حيث رد على تعليقها بقوله: "خليكي في حالك".

وكان قد نشر أحمد فهمي صورة له وهو في الصالة الرياضية ويتردي نضارة وشورت.

ونالت الصورة إعجاب الكثيرين من متابعيه، وجاء تعليق زوجته هنا الزاهد ساخرة على صورته "صوريني بالنظارة وأنا مش واخد بالي".

ليرد عليها أحمد فهمي بتعليق يحرجها أمام متابعيه، قائلًا:"خليكي في حالك".

يذكر أن آخر الأعمال التي جمعت أحمد فهمي وهنا الزاهد هو المسلسل الذي عرض في رمضان السابق "الواد سيد الشحات".