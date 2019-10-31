كلمة مهينة قالها الكمسري للضحية عن إخوته فقفز من القطار فورا

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ضحية القطار
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تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل واقعة قطار الإسكندرية

روى أحمد سمير - المصاب في حادث القفز من القطار - تفاصيل جديدة عن الواقعة .

وقال في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على "MBC مصر" : "اضطرينا نركب قطار VIP عشان الجو كان برد وصعب جدًا .. مكانش معانا غير 35 جنيه وشربت كوباية شاي بـ3 جنيه أنا ومحمد وفضل معانا 32".

وأضاف: "رئيس القطار جه وقال عايزين التذاكر والغرامة .. وطيت صوتي وقررت استسمحه إن مش معانا فلوس عشان كنا رايحين نعمل مصلحة شغل ومبيعناش بولا جنيه ومش معانا غير 30 جنيه .. قال هاتوا البطاقات .. محمد الضحية قاله عايز تاخد مننا البطاقات ليه احنا مش وش بهدلة .. اعتبرنا زي إخواتك .. قاله إخواتي مبيركبوش قطر .. قاله طب نزلنا بنها .. قاله مبيقفش غير في القاهرة".

وتابع: "رئيس القطار انفعل علينا بشدة وصوته كان بيكهربلي ودني وكنت حاسس بالإحراج من الكلام اللي قدام الناس .. هو فتحلنا الباب وقال نطوا بوشكم".

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