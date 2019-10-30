حقيقة الاسعار المتداولة للسيارات الكهربائبة

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نفت وزارة الإنتاج الحربي، الأسعار المتداولة للسيارة الكهربائية "E-MOTION " والتي تم الكشف عنها أمس خلال احتفالات الوزارة باستلام أول أتوبيسين كهربائيين من شركة فوتون الصينية.

وطالبت وزارة الإنتاج الحربي عدم الانسياق وراء أخبار مغلوطة ومتابعة أخبار الوزارة من خلال صفحاتها الرسمية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، انه من المقرر تصنيع السيارة في مصر خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان تباعًا عن أسعار البيع.

وتابعت أن ما يتم تداوله من أسعار هو "محاولات من بعض المستوردين الذين يستوردون سيارات مشابهة من شركات صينية، استغلال احتفالية أمس للترويج عن منتجهم، كما استخدمت الصفحات التي تنشر هذه الأخبار صورة السيارة من حفل الوزارة والتي تحمل اسم E-MOTION وهو الأسم التجاري المسجل بالتعاون بين الإنتاج الحربي وشركة IMUT ".

ومن المقرر أن تستخدم السيارة التي أعلن عنها أمس، في قري سياحية وكمباوندات، أما السيارات التي سوف يتم قيادتها في الشارع سيتم الكشف عنها في الفترة القادمة.


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