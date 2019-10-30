وديًا.. منتخب مصر يواجه ليبيريا 7 نوفمبر

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المصريون

منتخب مصر

حسام البدرى

ليبيريا

يواجه المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري نظيره الليبيري، يوم 7 نوفمبر المقبل، من أجل تجهيز العناصر المحلية التي اختارها مؤخرا في سبيل الإعداد لبدء مشوار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون

وقال مدير المنتخب أن مباراة ليبيريا ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية ، مشيرا إلى أن منتخب ليبيريا هو المتاح في هذه الفترة الحالية لمواجهة منتخب مصر خارج الأجندة الدولية بينما جميع المنتخبات الأخرى منشغلة بالتجهيز لخوض مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا.

وسبق للمنتخب الوطني مواجهة نظيره الليبيري 4 مرات جميعها في تصفيات كأس العالم حيث كان الفوز من نصيب المنتخب المصري مرتين بنتيجة 2-0 في تصفيات كأس العالم 1990، وفوز بنتيجة 5-0 في تصفيات كأس العالم 1998، وخسر منتخبنا مرتين بنفس النتيجة 1 صفر


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