تحرك مصري مفاجئ لحل أزمة سد النهضة

30 أكتوبر 2019 - 09:04 م

دخلت أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا مرحلة جديدة، حيث نوعت القاهرة من تحركاتها مؤخرًا لحل هذه الأزمة.

آخر هذه التحركات، اعتزام مصر إطلاع البرلمان العربي غدًا الخميس، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية، التي دخلت فيها الولايات المتحدة على الخط أيضًا.

وبحسب بيان صادر عن البرلمان العربى، اليوم الأربعاء، فإن وزير الخارجية سامح شكرى، سيلقي كلمة أمامه خلال جلسة الغد فى القاهرة، سيتناول خلالها قضية السد.

يأتي هذا في أعقاب اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، بمدينة سوتشي الروسية، على هامش أعمال القمة "الأفريقية ـ الروسية " التي جرت وقائعها في 23 و24 من شهر أكتوبر الجاري.

وأكد البرلمان العربي في تصريحات لرئيسه دعم مصر وطلبها المشروع في حماية أمنها المائي ، والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية ، وحصتها الثابتة من مياه نهر النيل.

وكانت الولايات المتحدة، قد وجهت دعوة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، لعقد اجتماع لبحث الأوضاع بشأن السد في واشنطن بداية الشهر المقبل.