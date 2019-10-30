آخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

30 أكتوبر 2019 - 07:31 م

يؤدي النجم مؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجا علاجيا، تحت إشراف الطبيب الألماني المعالج، للتعافي من إصابة الأعصاب التي أبعدته عن الملاعب.





ويخضع زكريا لجلسات علاج لمدة 4 مرات أسبوعيًا، كما يُجري فحوصات شاملة يتم إرسالها مباشرة إلى الطبيب المعالج في ألمانيا.





وتتوقف عودة مؤمن زكريا إلى التدريبات البدنية بناءً على تحسن حالته الصحية، والتي سيتحدد على إثرها موعد بداية تدريبات الجري حول الملعب.