هذا ما حدث لسورية رفضت ممارسة الجنس بالكويت

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فتاة سورية

الجنس

التحرش

تعرضت فتاة سورية للتحرش، من قبل أحد المقيمين بالكويت، بعد رفضها ممارسة الجنس معه، في حين تقدمت للشرطة لتحرير بلاغ ضد الجاني.

التفاصيل ذكرتها صحيفة "الرأي" الكويتية، حيث كشفت أن الفتاة تعرضت للتحرش من أحد المقيمين السوريين، بعد رفضها ممارسة الجنس.

واتهمت الفتاة في بلاغها  أحد أبناء جاليتها بمعاكستها والتحرش بها بعد أن عرض عليها ممارسة الجنس، بعدما ذهبت إليه في المحل وأعطته رقم هاتفها في حال إحضار لحوم طازجة لها، إلا أنه بعد  مرور يومين فوجئت به يبعث إليها رسائل غرامية بعد منتصف الليل، فقامت بالاتصال به وتحذيره من تكرار الأمر إلا أنه استمر في أفعاله، وعرض عليها أمورًا مالية وخدمات لشراء عذريتها.

وذكرت السلطات الأمنية في البلاد، أنه جارٍ حاليًا ضبط المتهم للتحقيق معه في ملابسات الاتهام المنسوب إليه.


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