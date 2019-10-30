"فيفا" يضع ماني وصلاح في ورطة مع ليفربول

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يواجه مسئولو فريق ليفربول الإنجليزي أزمة منتظرة في الفترة القادمة بسبب الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح. ذكرت صحيفة ليفربول إيكو أنه من المقرر أن تقام فاعليات كأس العالم للأندية في الصين، في الفترة ما بين 17 يونيو إلى 4 يوليو بمشاركة 24 فريقًا بعد زيادة عدد الأندية، وهو ما سيؤدي إلى التصادم بين المواعيد الزمنية الجديدة وكأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية القادمة في الكاميرون في الفترة ما بين يونيو إلى يوليو 2021، على الرغم احتمالية استمرار البطولة في يوليو فقط.

 وضمن النادي الإنجليزي مقعدا في كأس العالم للأندية 2021 بعد أن نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، حيث النظام الجديد للبطولة يضمن تأهل 8 فرق من قارة أوروبا وهم أبطال الشامبيونزليج واليوربا ليج من عام 2018 حتى 2021. وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تم التوصل لحل لهذه الأزمة، فإن الثنائي لا يزال يواجه احتمال اللعب طوال الصيف دون راحة، مما قد يكون له تأثير سلبي على بداية ليفربول لموسم 2021-2022 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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