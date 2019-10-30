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تأشيرة موحدة لزيارة السعودية والإمارات

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تنسق كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، لإصدار تأشيرة مشتركة بينهما.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، إن هذا يأتي بهدف الاستفادة من الإمكانات الهائلة والإجراءات الكبيرة التي اتخذتها السعودية.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن الوزير قوله، إنه جاري التنسيق بين البلدين لإصدار تأشيرة مشتركة، تمكن أي زائر للإمارات من زيارة السعودية والعكس في تسهيل دخول السياح إلى السعودية.

وحول موعد تطبيقها قال، إنه يتوقع أن يحدث ذلك خلال عام 2020، مبيناً أن هذه المبادرة تعد ضمن المبادرات التي وضعت لتطويرها والموافقة عليها من الجهات المعنية، فيما تقام حاليا جلسات مشتركة بين الطرفين بخصوص هذا الأمر.


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