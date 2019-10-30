يصور زوجته خلسة بالإمارات.. و"واتساب" يفضحه

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الامارات

فضيحة

واتس أب

تصوير زوجة

شهدت أروقة المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، واقعة غريبة، عندما أقدمت زوجة على إقامة دعوى قضائية ضد زوجها، حيث إنه صورها خلسة وأرسل الفيديو إلى والدتها عبر تطبيق "واتس آب".

وقالت وسائل إعلام إماراتية، إن المحكمة قررت إعادة محاكمة الزوج بعدما قُضِيَ عليه بالحبس والغرامة وإغلاق حسابه على "واتساب"، لعدم تجريم القوانين لهذه الواقعة.

وتنص القوانين على "أن المراسلات التي تكون من خلال برنامج واتساب لا ينطبق عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في حالة أن هذا تم بين شخصين أو أكثر، وفي غرف مغلقة لا يطلع عليها الغير".

بدوره أكد المتهم أنه قام بذلك بهدف إطلاع والدتها على سلوكيات ابنتها، وهذا أمر خاص بهم لم يطّلع عليه أحد آخر.


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